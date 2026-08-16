Партии бензина из Индии, которые Россия начала закупать в июле для восполнения внутреннего дефицита топлива, до сих пор не поступили ни на автозаправочные станции, ни на оптовый рынок, сообщает «ИнфоТЭК» со ссылкой на отраслевые источники.

Индийский бензин пока остается в порту Мурманска – нефтяные компании не могут согласовать цену его продажи, поэтому топливо не выгружают с танкера.

Как рассказал один из собеседников издания, компании-импортеры предлагают приобрести индийский бензин по 150 тыс. рублей за тонну, или около 111 рублей за литр. Эта цена примерно вдвое превышает стоимость бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже: 13 августа тонна Аи-92 там стоила 77,6 тыс. рублей.

По данным Bloomberg, танкер с индийским бензином прибыл в Мурманск 5 августа. Поставку осуществил завод Nayara Energy, 49% которого принадлежит «Роснефти».

Возможность приобрести топливо с базисом поставки «станция Кола» Октябрьской железной дороги в Мурманской области появилась на бирже 29 июля. При этом ни одной партии пока продать не удалось. Регуляторы требуют от нефтяных компаний реализовывать индийский бензин по внутренним ценам. Импортеры, в свою очередь, указывают на высокие логистические издержки: доставка топлива из индийских портов в российскую Арктику занимает более месяца. Кроме того, в пути бензин пришлось переливать с одного танкера на другой.