Украина впервые применила беспилотники двух британских компаний для нанесения ударов вглубь территории России, сообщает The Times со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины.

По данным издания, среди целей атак были объекты в Волгограде и Ярославле. Как утверждает газета, такие удары наносились на протяжении последних шести месяцев.

В апреле, пишет The Times, в Херсонской области был использован тяжелый британский беспилотник T-150 производства Malloy Aeronautics. Для нанесения ударов на дальние расстояния также применялись реактивный дрон Nyan компании Callen-Lenz, являющейся дочерней структурой BAE Systems, и беспилотники еще одной британской компании, название которой издание не раскрывает.

Бывший министр обороны Великобритании Дэн Джарвис в июне заявлял, что Лондон намерен до конца года передать Киеву не менее 150 тыс. беспилотников, а также 350 зенитных ракет и радиолокационных систем.

Кроме того, Великобритания поставляет Украине крылатые ракеты Storm Shadow.