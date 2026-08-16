Четыре полотна Антонелло да Мессины, одного из крупнейших художников эпохи Возрождения, похитили из музея MuMe в итальянской Мессине, сообщает Associated Press.

По данным СМИ, преступление произошло 15 августа, в день празднования в Италии Феррагосто (Успения Богородицы).

Трое злоумышленников обошли охранные системы и сигнализацию музея и похитили три из пяти сохранившихся досок полиптиха Сан-Грегорио, созданного в 1473 году. Кроме того, из защищенного бронированного кейса была украдена двусторонняя икона с изображением Девы Марии и Христа.

В музее заявили, что потрясены произошедшим, поскольку добычей преступников стали наиболее ценные и известные работы да Мессины. Эксперты отмечают, что из-за высокой узнаваемости полотен продать их будет крайне трудно.

«Похитить работу да Мессины куда проще, чем продать. Если это обычные воры, скоро они в этому убедятся», – цитирует La Repubblica эксперта по преступлениям в сфере искусства Линду Альбертсон.

По ее словам, такие известные произведения нередко переходят от одного преступника к другому в качестве залога.