Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил за создание постоянной военной структуры Евросоюза – «Европейского легиона», в состав которого после окончания войны с Россией могли бы войти украинские военные с боевым опытом. Об этом глава польского МИД заявил в интервью Ekathimerini.

«Я решительно выступаю за создание Европейского легиона – целеустремленного, постоянного формирования, которое могло бы набирать опытных профессионалов из широкой европейской семьи, включая закаленных в боях украинских ветеранов после войны», – сказал Сикорский.

По мнению министра, европейские страны должны взять на себя больше ответственности за собственную безопасность и быть готовыми действовать самостоятельно в случае кризисов, не рассчитывая исключительно на поддержку США.

При этом Сикорский подчеркнул, что Европейский легион не должен становиться альтернативой НАТО или дублировать его функции. Речь, по его словам, идет об укреплении европейской составляющей внутри Североатлантического альянса.

«Соединенные Штаты остаются незаменимым оплотом нашей коллективной обороны, но их роль меняется. Америка продолжит предоставлять непревзойденные технологические и разведывательные возможности, однако Европе предстоит выполнять тяжелую работу на местах», – отметил глава польской дипломатии.