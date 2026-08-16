Иран назначил вознаграждение за каждого плененного или убитого американского военнослужащего, заявил командующий иранской армией Амир Хатами. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Если какой-либо иранский военнослужащий сможет захватить или убить американского военнослужащего-агрессора, он получит вознаграждение в размере $30 тыс.», – отметил Хатами.

Он также добавил, что иранские женщины, успешно выполнившие эту задачу, получат двойную награду.

По его словам, деньги будут предоставлены «иранским народом».