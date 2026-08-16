Более половины американских избирателей считают, что их финансовое положение ухудшилось после возвращения Дональда Трампа на пост президента в январе 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса британской компании Focaldata, проведенного для газеты Financial Times (FT).

О финансовых трудностях сообщили 53% участников опроса. Еще 26% респондентов не заметили изменений в своем материальном положении, тогда как 21% отметили его улучшение.

При этом 64% зарегистрированных избирателей считают, что американская экономика развивается в неверном направлении. Противоположной точки зрения придерживаются 25% опрошенных.

Работу Трампа на посту президента не одобряют 55% респондентов, положительно ее оценивают 36%. Наиболее низкие оценки получила политика администрации в сфере борьбы с инфляцией и ростом стоимости жизни: 64% выразили неодобрение и лишь 21% поддержали действия президента по этим вопросам. Политика Трампа в отношении конфликта в Иране получила 54% отрицательных и 27% положительных оценок.

Исследование Focaldata проводилось с 7 по 10 августа среди 1 913 зарегистрированных избирателей в США. Погрешность результатов составляет 2,9 процентного пункта.

FT отмечает, что результаты исследования приобретают особое значение на фоне предстоящих 3 ноября промежуточных выборов в США. В ходе голосования будет переизбрана треть состава Сената Конгресса США и вся Палата представителей. В настоящее время обе палаты американского законодательного органа контролируют республиканцы.