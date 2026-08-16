Полузащитник Абделла Зубир покинул агдамский «Карабах» после восьми лет выступлений за клуб, сообщила пресс-служба команды.

Клуб поблагодарил футболиста за профессионализм и вклад в достижения команды, а также пожелал ему успехов на новом этапе карьеры.

Зубир, в свою очередь, выразил благодарность одноклубникам и главному тренеру «Карабаха».

«И прежде всего, спасибо всем болельщикам и всей стране за невероятную любовь, которую вы мне дарили. Ваша поддержка, ваша страсть и ваша любовь были со мной все эти годы», – написал полузащитник в социальных сетях.

Зубир присоединился к «Карабаху» летом 2018 года, перейдя из французского «Ланса». За восемь лет в агдамском клубе он стал одним из ключевых футболистов команды и несколько раз выходил на поле с капитанской повязкой.

Всего в составе «Карабаха» Зубир сыграл 368 матчей и забил 79 голов.

Согласно информации СМИ, продолжить карьеру французский футболист намерен в Катаре, где будет выступать за «Аль-Шаханию».