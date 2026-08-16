Горно-металлургическое предприятие «АрселорМиттал Кривой Рог» подверглось ракетной атаке РФ в ночь на 16 августа, в результате которой есть погибшие и пострадавшие, работа завода частично приостановлена, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В результате атаки ранения получили 13 работников предприятия и подрядных организаций. Еще два человека погибли. Поисково-спасательные работы на территории предприятия продолжаются.

На объекте задействован план ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. К работам привлечены пожарные, сотрудники департамента охраны труда, спасатели и медицинские работники.

Удар привел к повреждению ключевых объектов энергетического и доменного производства, из-за чего часть производственных процессов была остановлена. Специалисты устанавливают масштаб ущерба, а также оценивают возможности и сроки восстановления работы предприятия.

«Отмечаем, что наше предприятие является гражданским объектом горно-металлургической промышленности и решительно осуждаем такие коварные вражеские атаки», – подчеркнули в пресс-службе.

В компании напомнили, что в 2022 году предприятие уже подвергалось разрушительному ракетному удару со стороны России. Тогда был разрушен сортопрокатный цех, погиб один сотрудник.