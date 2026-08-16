Командующий иранской армией генерал Амир Хатами заявил, что Тегеран не позволит США восстановить работу своих военных баз на Ближнем Востоке.

«Каждый должен знать, что американские базы ни при каких обстоятельствах не смогут вернуться к прежнему состоянию, Иран никогда не позволит этого», – приводит агентство Tasnim слова военачальника.

Хатами также заявил, что США были вытеснены из Ормузского пролива.

«Им больше не разрешено входить в Персидский залив, Оманское море и Ормузский пролив», – заявил командующий.