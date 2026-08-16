Главы МИД восьми стран, в том числе и Турции, возложили на Израиль ответственность за срыв усилий по установлению мира в Газе после отказа Тель-Авива от дорожной карты реализации плана президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в совместном заявлении, которое приводит The Jerusalem Post.

«Этот отказ подтверждает, что Израиль теперь несет ответственность за препятствование усилиям, направленным на установление мира в Газе и на остальных оккупированных палестинских территориях», — говорится в совместном заявлении восьми стран.

Документ подписали главы МИД Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии, Катара и Египта.

Министры призвали Вашингтон продолжить активное участие в мирном процессе и добиться от Тель-Авива выполнения взятых на себя обязательств.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не намерен соглашаться на дальнейший вывод войск из сектора Газа до полного разоружения палестинского движения ХАМАС. Он также исключил возможность создания палестинского государства.