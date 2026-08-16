Совет мира во главе с США призвал Израиль начать «соответствующий вывод войск» из сектора Газа в случае начала разоружения ХАМАС, а также ускорить поставки гуманитарной помощи в анклав. Об этом сообщает Axios.

Совет мира требует от ХАМАС отказаться от оружия, демонтировать военную инфраструктуру, согласиться на размещение международного контингента и содействовать восстановлению сектора Газа.

В воскресенье спецпосланник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер провел в Египте встречи с руководством страны и представителями ХАМАС. Стороны обсудили вопросы разоружения движения, передачи управления анклавом технократическому правительству и исключения ХАМАС из системы будущего управления Газой.

Кушнер 17 августа также планирует посетить Израиль, где проведет встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Переговоры будут посвящены дальнейшим шагам по урегулированию ситуации.