В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается преимущественно сухая погода, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана.

В понедельник в столице и на полуострове будет дуть умеренный северо-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 22-25, днем – 28-31 градус тепла.

Атмосферное давление ожидается на уровне 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем – 50-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах возможны ливни с грозами. В дневные часы осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем – 30-34 градуса тепла. В горных районах ночью ожидается 12-17, днем – 20-25 градусов тепла.