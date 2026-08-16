Тюркские страны намерены создать единое цифровое пространство для обмена научной информацией и базу данных археологических памятников. Об этом заявил президент Тюркской академии Шахин Мустафаев на третьем заседании Ассоциации научно-исследовательских институтов и центров археологии тюркского мира (ARICA), состоявшемся в венгерском Бугаце.

Участники встречи обсудили концепцию цифрового портала и исследовательской базы ARICA, которые должны стать постоянной площадкой для взаимодействия археологических организаций, ученых и академических центров. Предполагается, что в базе будет собираться информация о совместных экспедициях и научных проектах, публикациях, конференциях, грантах и образовательных программах, а также данные об исследователях и профильных учреждениях.

Отдельным направлением станет создание электронного атласа археологических памятников. В него планируется включить сведения о крупных объектах, в том числе их координаты, хронологию, научные описания, фотографии, планы, результаты исследований и публикации.

Участники также рассмотрели вопросы реализации совместных археологических проектов и сохранения исторического наследия. В частности, предлагается запустить международную программу по изучению наследия тюркских стран, в рамках которой ежегодно будут определяться приоритетные объекты, проводиться совместные раскопки и экспедиции, документироваться находки и анализироваться результаты исследований.

Среди потенциальных направлений сотрудничества названы города Великого шелкового пути, памятники раннетюркского периода, мемориальные комплексы, древние ирригационные системы, наследие кочевых народов Евразии и средневековые производственные центры.

Мустафаев также предложил проводить ежегодные встречи ARICA по итогам археологических исследований. На них ученые смогут представлять результаты раскопок и научных работ, обсуждать новые открытия и определять приоритетные направления сотрудничества на следующий год.

В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Монголии, а также Венгерского национального музея, Турецкого исторического общества и других археологических организаций.