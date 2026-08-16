Экономика Китая приближается к переломному моменту – дальнейший рост экспорта может столкнуться с ограниченным мировым спросом и привести к новой волне торговых конфликтов, пишет Foreign Affairs, анализируя зависимость КНР от промышленного производства и внешних рынков.

За последние 20 лет профицит внешней торговли Китая достиг рекордного уровня. В 2025 году он приблизился к $1,2 трлн. На долю КНР приходится около 30% мирового промышленного производства, а к 2030 году этот показатель, как ожидается, может достичь 45%. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, существенная часть роста китайской промышленности обеспечивается за счет государственных субсидий.

Издание отмечает, что китайские компании продолжают наращивать производство даже на фоне снижения рентабельности. Особенно заметна эта проблема в автомобильной отрасли: мощности КНР позволяют ежегодно выпускать около 25 млн электромобилей и гибридов при внутреннем спросе примерно в 12 млн. Совокупные производственные возможности страны оцениваются примерно в 55 млн автомобилей в год.

Расширение китайского экспорта уже усиливает торговое давление на партнеров Пекина. В Евросоюзе введены пошлины на электромобили из КНР, тогда как объем экспорта автомобилей из Германии в Китай в 2022–2025 годах сократился на 66%.

По оценке Foreign Affairs, дальнейшее ужесточение торговых ограничений способно привести к сокращению внешнего спроса на китайскую продукцию и создать проблемы для стран, поставляющих сырье.