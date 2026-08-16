Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров активнее предоставлять средства противовоздушной обороны.

«Когда северокорейские баллистические ракеты разрушают инфраструктуру и уносят жизни здесь, в Европе, нельзя допустить, чтобы европейские перехватчики просто лежали на складах», – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что Украине необходима защита неба, а новые пакеты помощи со стороны партнеров означают спасенные жизни и защищенную инфраструктуру.

Зеленский сообщил, что только в течение текущей недели российские силы нанесли удары по 13 областям Украины. По его данным, по украинским городам и общинам было выпущено более 1 550 ударных дронов, почти 1 560 авиабомб и 62 ракеты. Большинство ракет, как отметил президент Украины, были баллистическими.

По данным президента, в результате последних ударов в Киеве и области пострадали шесть человек. В Кривом Роге погибли два человека, еще 14 получили ранения. Один человек погиб в Сумах.

«Защита жизни необходима. Россию нужно остановить. Новые пакеты – это буквально спасенные жизни и защищенная инфраструктура каждый день», – отметил украинский лидер.