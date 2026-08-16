Азербайджанские бадминтонисты завоевали на международном турнире «Azerbaijan Junior Open 2026» четыре медали, в том числе одну золотую, две серебряные и одну бронзовую, сообщает Федерация бадминтона Азербайджана.

В соревнованиях, впервые проведенных в категории «Junior International Series», выступили 64 спортсмена из девяти стран.

В мужском парном разряде Ульви Гусейнов и Амирхан Иманов в финале со счетом 2:0 (21:16, 23:21) победили представителей США и завоевали золотые медали.

Серебряные награды завоевали Лейла Джамалзаде и Ягмур Гулиева в женском парном разряде, а также Ульви Гусейнов в мужском одиночном разряде.

В смешанном парном разряде Амирхан Иманов и Ягмур Гулиева стали бронзовыми призерами.

Призовой фонд турнира составил $5 тыс. (8,5 тыс. манатов).

Турнир включен в официальный календарь Всемирной федерации бадминтона (BWF). Его проведение направлено на получение юными спортсменами международного соревновательного опыта, поддержку их профессионального развития и повышение конкуренции в национальной сборной.