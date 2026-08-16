Крупнейший пожар вспыхнул в природном заповеднике Высокие Фенны на востоке Бельгии, сообщает Associated Press.

Местные СМИ называют этот пожар одним из крупнейших в современной истории Бельгии. Возгоранию предшествовал продолжительный период жаркой и сухой погоды: в пятницу температура воздуха в стране достигала 37 градусов. Тушение осложняет рельеф заповедника, где преобладают вересковые пустоши и торфяные болота.

Огонь уже уничтожил более 27 кв. км территории. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали сотни жителей.

Около 600 человек были вынуждены покинуть свои дома в провинции Льеж у границы с Германией после изменения направления ветра. Местные власти также рекомендовали туристам покинуть район.

Власти немецкого города Моншау предупредили, что пожар приблизился к границе страны на расстояние около 3 км.

В ликвидации возгорания участвуют более 250 человек, среди них свыше 100 пожарных из Бельгии и Германии, а также полицейские и спасатели. Для борьбы с огнем задействованы и вертолеты.