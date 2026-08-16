Бывший президент Украины Виктор Ющенко находится с визитом в Баку. Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.
«Для меня честь приветствовать в Баку третьего президента Украины Виктора Ющенко!» – говорится в публикации Гусева в соцсети X.
Посол не уточнил цель визита и программу пребывания Ющенко в Азербайджане.
Ющенко занимал пост президента Украины с 2005 по 2010 год.
Honored to welcome Ukraine’s third President, @VA_Yushchenko , to Baku! 🇺🇦🇦🇿 pic.twitter.com/jxCJ7eo9Wo
— Yuriy Husyev (@Husyev) August 16, 2026