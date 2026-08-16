Российская логистическая инфраструктура продолжает нести потери: семь из десяти крупнейших логистических центров Wildberries в РФ выведены из строя, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Один из объектов компании прекратил работу после массированной атаки беспилотников на Московскую область в ночь на 16 августа.

В частности, в результате атаки остановил работу логистический центр Wildberries в индустриальном парке «Коледино» в Домодедово. Площадь объекта составляла около 250 тыс. кв. м, что делало его крупнейшим складом маркетплейса.

Таким образом, последствия украинских ударов затронули значительную часть логистической инфраструктуры Wildberries в России.

«Российская логистика остро ощущает последствия войны, которую РФ принесла в Украину», – подытожили в Минобороны.