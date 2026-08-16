Глава МВД Украины Иван Выговский в ходе телефонного разговора с министром внутренних дел Азербайджана Вилаятом Эйвазовым обсудил сотрудничество в правоохранительной сфере и гуманитарные инициативы. Об этом Выговский сообщил в Telegram.

В начале разговора Выговский рассказал о российских обстрелах гражданской инфраструктуры Украины и атаках на мирных жителей.

Стороны обсудили взаимодействие в правоохранительной сфере. В числе основных направлений сотрудничества – противодействие организованной и трансграничной преступности, кибербезопасность, борьба с мошенничеством и расширение практического взаимодействия.

Отдельное внимание было уделено совместным гуманитарным инициативам в сфере здравоохранения, реабилитации и социальной поддержки семей украинских военнослужащих.

Выговский отметил, что только за последний год Азербайджан принял две группы учащихся лицеев МВД Украины. Дети смогли познакомиться с культурой и историей страны и расширить свой кругозор.

По его словам, в последние годы украинские подразделения также получили от Азербайджана оборудование для гуманитарного разминирования и технику, обеспечивающую бесперебойную работу во время отключений электроэнергии.

«Благодарны правительству и народу Азербайджанской Республики за поддержку Украины и помощь системе МВД. Договорились укреплять наше партнерство», – написал глава украинского МВД.