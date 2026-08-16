Администрация США поддерживала контакты с руководством Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) через президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани, который в настоящее время предложил Вашингтону помощь в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По информации источников портала, в мае Белый дом вышел на связь с Барзани, которому доверяет руководство элитных подразделений иранских вооруженных сил. Через него американская сторона передавала сообщения тогдашнему командующему КСИР генерал-майору Ахмаду Вахиди.

Вахиди сообщил главе Иракского Курдистана, что КСИР поддерживает позицию иранской стороны на переговорах. Ранее в Вашингтоне сомневались в этом. Барзани передал полученную от военачальника информацию американской администрации.

После этого, по данным источников Axios, США выступили с новым предложением. Вашингтон хотел, чтобы Барзани организовал в Эрбиле, административном центре Иракского Курдистана, закрытые двусторонние переговоры по урегулированию ситуации.

Барзани передал предложение Тегерану. Иранская сторона не исключила такой возможности, однако выразила обеспокоенность вопросами безопасности из-за деятельности израильской разведки.

В итоге встреча в Эрбиле не состоялась.