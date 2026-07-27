Минэнерго Казахстана сообщило о возобновлении отгрузки нефти через систему «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) после временной приостановки из-за атак на танкеры в Черном море.

«Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск. В настоящее время на двух выносных причальных устройствах КТК осуществляется погрузка танкеров Seamajesty и Milos. Оба судна принимают нефть ТОО «Тенгизшевройл», — сообщила официальный представитель Минэнерго страны Асель Серикпаева журналистам в понедельник.

Она отметила, что возобновление приема нефти позволяет нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и возобновить экспортные операции через морской терминал.

Дальнейшее проведение операций на морском терминале осуществляется с учетом оценки текущей обстановки и необходимых требований безопасности, добавили в ведомстве. Министерство энергетики Казахстана находится в постоянном взаимодействии с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями и другими участниками процесса.

«Ведомство продолжает отслеживать ситуацию и координировать действия, направленные на обеспечение дальнейшей транспортировки казахстанской нефти», — добавила Серикпаева.