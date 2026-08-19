Российская экономика практически исчерпала ресурсы, обеспечивавшие рост в последние годы. К такому выводу пришли аналитики центра «Третий Рим», научным руководителем которого является советник Владимира Путина Максим Орешкин.

По их оценке, после военного бума, разогнавшего рост ВВП примерно до 4%, экономика резко замедлилась. Ее потенциальный рост сейчас оценивается лишь в 1,6% в год.

Возможности бюджетных вливаний, импортозамещения и привлечения новых работников практически исчерпаны. Свободной рабочей силы почти не осталось, а государство не может бесконечно поддерживать спрос.

Для перезапуска экономики аналитики предлагают сделать ставку на накопления граждан и бизнеса, превратив их в долгосрочные инвестиции.

При этом финансировать рост из бюджета становится все сложнее: с начала войны его накопленный дефицит достиг 22 трлн рублей.