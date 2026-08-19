Украина выразила благодарность Азербайджану за помощь в обеспечении энергетической системы страны необходимым оборудованием на фоне продолжающейся российско-украинской войны. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины в социальной сети X.

В ведомстве сообщили, что с начала 2026 года энергетическое оборудование Украине передавали партнеры из Европейского союза, Азербайджана, США, Канады, Турции, Японии и ряда других стран.

По данным Министерства энергетики Украины, с марта 2022 года при его координации в страну поступило 2 542 гуманитарных груза с энергетическим оборудованием общим весом более 32,3 тыс. тонн.

Более 28,9 тыс. тонн полученного оборудования уже распределено между регионами Украины.