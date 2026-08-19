На протяжении десятилетий Пекин использовал торговлю не только как средство экономического роста, но и как геополитический инструмент для привлечения инвестиций, укрепления промышленной базы, расширения экономики и поддержки вооруженных сил. Китай добивался этого, объединяя политику в сферах национальной и экономической безопасности, энергетики и экологии, пишет Foreign Affairs.

В самых разных отраслях — от автомобилестроения и химической промышленности до производства солнечных панелей — политика китайского правительства привела к перепроизводству внутри страны. Это заставляет компании экспортировать продукцию по низким ценам, наводняя международные рынки и подрывая промышленную базу конкурирующих экономик. Ослабление производственного потенциала других стран в конечном итоге снижает их способность конкурировать с Китаем и противостоять ему в экономической, дипломатической и военной сферах. США не смогут победить в долгосрочном соперничестве с Китаем, если Пекин будет контролировать мировое производство и цепочки поставок.

В Вашингтоне политики обеих партий признают масштаб китайского вызова. Однако подход США к нему менялся с каждой президентской администрацией, а иногда даже в рамках одного президентского срока. Долгосрочные проблемы требуют долгосрочных решений, и именно Конгресс лучше всего подходит для их разработки. Он способен обеспечить последовательность и предсказуемость, необходимые для согласования экономических, торговых и национальных интересов США на годы вперед. Если Соединенные Штаты рассчитывают успешно конкурировать с Китаем в ближайшие десятилетия, именно Конгресс, а не только исполнительная власть, должен создать устойчивую систему, способную пережить смену политических циклов.

Чтобы противодействовать торговой политике Китая и защищать национальную безопасность США, Конгрессу следует принять законы, которые на постоянной основе усилят соблюдение существующих торговых норм, модернизируют таможенные механизмы для более эффективного отслеживания китайских товаров, углубят партнерство в Западном полушарии и лишат Китай преимуществ, которые он получает благодаря слабому соблюдению экологических стандартов. Многие соответствующие законопроекты уже внесены. Теперь Конгресс должен превратить их в законы. Это позволит США восстановить и защитить промышленную базу и успешнее конкурировать со своим главным геополитическим соперником.

Долгосрочная торговая стратегия противодействия Китаю прежде всего требует постоянного и эффективного соблюдения торговых правил. Важный шаг был сделан в июле 2025 года, когда Конгресс ликвидировал лазейку de minimis, позволявшую беспошлинно ввозить товары стоимостью до $800 включительно.

Из-за этой лазейки в 2024 году в США ежедневно поступало около четырех миллионов посылок — преимущественно из Китая — без уплаты пошлин и практически без проверок. В страну массово попадали контрафактная продукция, товары, содержащие опасные химические вещества, включая фентанил, и дешевая потребительская продукция. При этом американские экспортеры, отправлявшие товары в Китай, сталкивались с пошлинами на продукцию для индивидуального использования стоимостью более $6,90 и коммерческие товары дороже $690.

Отмена порога de minimis поможет создать более равные условия для американских производителей и сформировать стабильную систему, которую будущий президент не сможет изменить одним указом. Однако для дальнейшего усиления контроля необходимы дополнительные законодательные меры.

Сегодня торговая стратегия США во многом опирается на исполнительный указ от июня 2026 года. Он увеличивает размер обеспечения для товаров повышенного риска, необходимого для гарантированной уплаты пошлин, вводит ограничения для систематических нарушителей таможенных правил, устанавливает минимальные размеры штрафов и расширяет требования к отчетности. Благодаря этому Таможенно-пограничная служба США получает информацию о собственниках и цепочках поставок, необходимую для выявления недобросовестных участников торговли. В совокупности эти меры затрудняют китайским компаниям использование пробелов в американском таможенном контроле.

Конгрессу следует закрепить положения июньского указа 2026 года законодательно, сделав их постоянными. Такой законопроект заслуживает двухпартийной поддержки, поскольку защита американских производителей и восстановление рабочих мест в промышленности являются общими приоритетами. Кроме того, он позволит обеспечить более последовательное применение торговых правил.

Однако одного усиления контроля недостаточно, если таможенные органы продолжат использовать системы, созданные для прежней эпохи мировой торговли. Последние решения исполнительной власти уже разрешили уничтожать контрафактные товары, расширили электронное оформление и начали модернизацию обработки торговых операций. Но Конгрессу следует провести более масштабную реформу, соответствующую требованиям XXI века.

Предложенный Билом Кэссиди, сенатором США от штата Луизиана, в 2023 году Закон о модернизации таможенной системы (Customs Modernization Act, CMA) предусматривает замену бумажных таможенных процедур полноценным электронным документооборотом. Он также обязывает онлайн-площадки предоставлять проверенные сведения о продавцах и сделках. Администрация Трампа впоследствии развила эти реформы, обязав официальных импортеров — юридически ответственных за ввозимые товары — располагать достаточными активами внутри США, финансовыми гарантиями либо и тем и другим для обеспечения соблюдения американского таможенного законодательства.

Не менее важно, что CMA позволит Таможенно-пограничной службе применять современные инструменты анализа данных и искусственный интеллект, уже используемые крупнейшими онлайн-площадками. Они помогут сотрудникам эффективно проверять миллионы отправлений, ускорять оформление законной торговли и выявлять грузы повышенного риска еще до их попадания на американский рынок.

Таким образом, США получат более эффективные инструменты для выявления и блокирования незаконных или опасных товаров из Китая, что укрепит экономическую и национальную безопасность страны. На фоне многочисленных вызовов со стороны Пекина принятие Закона о модернизации таможенной системы становится еще более актуальным.

Однако даже закрепленный законодательно торговый контроль сам по себе не сможет противостоять растущему китайскому влиянию в Западном полушарии. США должны предложить странам региона привлекательную альтернативу экономической зависимости от Пекина.

Закон об Америках (Americas Act), предложенный автором в марте 2024 года, предлагает одну из таких моделей. Его цель — создать в Западном полушарии торговую сеть, основанную на партнерстве с надежными странами, а не на доминировании Китая.

Перенос производства ближе к США, в страны Северной и Южной Америки, позволит диверсифицировать цепочки поставок, снизив зависимость от Китая, укрепить региональные экономики, улучшить доступ США к критически важным минералам и сократить зависимость американской и мировой промышленности от китайского производства.

Americas Act предусматривает инвестиционные стимулы для углубления коммерческих связей США с региональными партнерами и сокращения влияния Китая на торговлю. Законопроект также содержит меры, призванные не допустить сотрудничества с коррумпированными правительствами, поскольку в некоторых странах коррупция, взяточничество и неформальная экономика подрывают верховенство закона и препятствуют американским инвестициям. Электронные государственные системы позволят лучше отслеживать торговлю и операции региональных и местных органов власти.

Одним из наиболее мощных финансовых инструментов законопроекта является создание Американской инвестиционной корпорации (Americas Investment Corporation), которая позволит правительству США инвестировать совместно с частными компаниями в инфраструктурные и промышленные проекты, важные для национальной безопасности.

Такая корпорация могла бы стать реальной альтернативой китайской инициативе «Один пояс, один путь», которая финансирует масштабные инфраструктурные проекты по всему миру, но способна оставлять страны-получатели с огромными долгами и усиливать их политическую зависимость от Пекина.

В отличие от китайской модели, Американская инвестиционная корпорация должна привлекать устойчивые частные инвестиции, распределять риски и направлять капитал в инфраструктуру, промышленность и цепочки поставок, способные конкурировать с проектами, поддерживаемыми Китаем. Конгрессу следует вернуться к Americas Act и продвигать его как двухпартийную стратегию укрепления региональных торговых сетей и ослабления влияния Пекина.

Одним из способов снижения производственных издержек Китая стал отказ от строгого соблюдения экологических стандартов, принятых в развитых индустриальных странах. Более низкие издержки побуждали компании переносить производство в Китай, укрепляя его промышленную базу, расширяя экономику и обеспечивая ресурсы для военной модернизации и геополитических амбиций. Но эта модель дорого обошлась окружающей среде.

Последствия китайских выбросов выходят далеко за пределы страны. Согласно исследованию 2014 года, в отдельные дни до 24% сульфатов, зафиксированных на западе США, могли иметь китайское происхождение. Другие исследования показывают, что трансграничное загрязнение, значительная часть которого поступает из Китая, ежегодно приводит в США к тысячам преждевременных смертей и дополнительным медицинским расходам на миллиарды долларов.

Китай также является крупнейшим в мире источником выбросов углекислого газа. По данным Международного энергетического агентства, в 2024 году страна произвела более 12 млрд тонн CO₂ — более чем в 2,5 раза больше США.

Предложенный Билом Кэссиди в апреле 2025 года сбор за иностранное загрязнение (Foreign Pollution Fee) должен устранить этот дисбаланс. Он предусматривает взимание с импортных товаров платы, приблизительно соответствующей экономии, которую иностранные производители получают за счет несоблюдения экологических требований, сопоставимых с американскими.

Такая политика будет распространяться на любую страну со слабыми экологическими стандартами, однако Китай как крупнейший загрязнитель мира понесет самые большие расходы.

Эта мера опирается на сравнительное преимущество США в сфере выбросов. Абсолютный объем американских выбросов устойчиво сокращается с 2005 года. Если эта тенденция сохранится по мере экологической модернизации американской промышленности, разрыв между уровнем выбросов при производстве в США и Китае продолжит расти, увеличивая размер сбора.

Если же Китай начнет серьезно инвестировать в сокращение выбросов, его производственные издержки возрастут. В обоих случаях исчезнет искусственное ценовое преимущество, которое китайские компании получают благодаря менее строгим экологическим требованиям. Вместо того чтобы заставлять американских работников конкурировать с производителями, действующими в условиях слабого экологического регулирования, такая политика будет поощрять инновации, производительность и более чистое производство.

Китай использует торговлю как инструмент геополитической конкуренции. В ответ США должны сосредоточить свою торговую политику на одной главной цели — ограничить способность Пекина подрывать американскую экономическую и военную инфраструктуру, а также инфраструктуру союзников США.

Для достижения этой цели необходима стратегия, рассчитанная не на одну президентскую администрацию и не только на сами Соединенные Штаты. Вашингтону необходимо работать с единомышленниками, включая Австралию, Канаду, Японию, Великобританию и Европейский союз.

Ведущая роль должна принадлежать Конгрессу. Он может на постоянной основе усилить соблюдение торгового законодательства, модернизировать таможенную систему, создать устойчивые цепочки поставок в Западном полушарии и не позволить китайским производителям получать конкурентные преимущества за счет игнорирования экологических стандартов.

Для этого Конгрессу следует законодательно закрепить исполнительный указ 2026 года об усилении таможенного контроля, принять Закон о модернизации таможенной системы и Americas Act, а также ввести сбор за иностранное загрязнение.

Эти меры позволят ускорить экономический рост США относительно Китая, укрепить американский промышленный потенциал и связанную с ним занятость, а также обеспечить больше ресурсов как для национального благосостояния, так и для обороны.

Но еще важнее то, что передача этих полномочий Конгрессу даст США то, чего не способны обеспечить одни лишь президентские указы: устойчивую стратегию, способную пережить смену администраций и обеспечить долгосрочную конкуренцию с Китаем.

Угроза, которую представляет торгово-ориентированная внешняя политика Пекина, в обозримом будущем никуда не исчезнет. Вашингтон должен ответить на нее столь же последовательной и долгосрочной политикой.

Необходимые законопроекты уже написаны. Теперь требуется политическая воля, чтобы их принять. Конгресс должен совместно выработать устойчивую торговую стратегию, которая защитит американскую промышленность, укрепит союзников США и обеспечит, чтобы правила мировой экономики XXI века определяли Соединенные Штаты, а не Китай.