Решение Генеральной прокуратуры Азербайджана объявить в международный розыск трех российских политологов и медиаперсон — Семена Уралова, Ивана Князева и Алексея Чадаева — стало принципиально важным сигналом. По каналам Интерпола направлены соответствующие обращения, а в Азербайджане возбуждено уголовное производство по статьям 214-2, 281.2 и 283.2.1 Уголовного кодекса — за публичные призывы к терроризму, публичные призывы против государства и разжигание национальной ненависти и вражды.

Российский МИД, разумеется, отреагировал. Мария Захарова заявила, что высказывания этих людей якобы не отражают позицию Москвы, а сами они являются частными лицами. Но тут стоит напомнить, что на момент озвучивания своих провокационных заявлений Алексей Чадаев занимал должность советника министра транспорта Российской Федерации. Поэтому попытка представить его исключительно как частного человека выглядит, мягко говоря, неубедительно.

Кстати, в итоге Чадаев лишился этой должности. И это уже его личный карьерный провал. Впрочем, он является предсказуемым результатом того, что человек, обладающий определенным статусом и доступом к российским государственным структурам, не счел необходимым сначала подумать о последствиях собственных слов. Есть же старая, вполне справедливая формула: сначала думай, потом говори. Особенно если ты не просто случайный пользователь социальных сетей, а публичный человек, политолог, журналист, эксперт или чиновник.

Особенно если речь идет о высказываниях, способных повлиять не только на твою собственную карьеру, но и на отношения между двумя государствами. И особенно если государство, которое ты представляешь, находится в крайне сложном международном положении. А Россия после аннексии Крыма и начала полномасштабной войны против Украины критически нуждается в сохранении хотя бы тех нормальных и предсказуемых отношений с другими государствами, которые у нее еще остаются.

Это касается Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, государств Центральной Азии. Да и вообще любого государства постсоветского пространства, с которыми Москва не хочет превращать отношения в постоянную конфронтацию. В этой ситуации российским журналистам, политологам, блогерам и публичным экспертам следовало бы понимать собственную ответственность. Они обязаны осознать и взять за правило, что слово действительно не воробей.

Сказанное в телевизионной студии, на YouTube-канале или в социальных сетях может иметь последствия, которые невозможно исправить последующими объяснениями. Потом можно сколько угодно говорить, что ты «имел в виду другое», и ссылаться на свободу слова. Но если публичное заявление содержит призывы к насилию, терроризму, нарушению территориальной целостности или насильственному изменению государственного строя, государство, в отношении которого эти заявления сделаны, имеет полное право реагировать в соответствии со своим законодательством.

И если российские власти действительно хотят сохранить нормальные отношения с Азербайджаном, им следовало бы объяснить это своим пропагандистам значительно раньше. Потому что проблема уже давно вышла за пределы трех конкретных фамилий. Россия больше не может позволить себе такую «роскошь», как излишне длинный язык своих пропагандистов разного пошиба.

Именно понимания этой прописной истины не хватило Уралову, Князеву и Чадаеву. Они наговорили в адрес Азербайджана столько, что в итоге оправдываться пришлось уже российскому Министерству иностранных дел. Но ведь возникает очевидный вопрос: почему российская дипломатия вынуждена реагировать на заявления отдельных граждан? Ответ прост. Потому что эти заявления нанесли реальный ущерб российско-азербайджанским отношениям.

А это означает, что ответственность за подобные выступления намного больше, чем может показаться самим авторам. Трое российских пропагандистов, возможно, хотели всего лишь привлечь внимание к себе, заработать политические очки среди определенной внутренней аудитории. А в результате они получили уголовное преследование, оказались в международном розыске, один из них лишился государственной должности, а российский МИД получил очередную проблему на дипломатическом направлении.

При этом есть еще одна важная деталь. Азербайджан сегодня проводит самостоятельную, последовательную и прагматичную внешнюю политику, у нашей страны огромный круг партнеров и союзников. Азербайджан развивает отношения с Турцией, странами Центральной Азии, государствами Европы, США, арабским миром и другими центрами силы. Баку последовательно отстаивает собственные национальные интересы и делает это, опираясь прежде всего на международное право. Именно поэтому отдельные выпады российских пропагандистов не способны изменить положение Азербайджана на международной арене. Но они способны навредить России. И вот это стоило бы осознать не только самим российским «говорящим головам», но и их кураторам. И чем скорее — тем лучше для самой России.