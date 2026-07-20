Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм назначил Эда Милибэнда министром иностранных дел в новом правительстве лейбористов, говорится в заявлении канцелярии главы правительства на Даунинг-стрит, 10.

«Король был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный член парламента Эд Милибэнд на должность министра иностранных дел, по делам Содружества и развития», – говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

В предыдущем кабинете лейбористского премьера Кира Стармера Милибэнд занимал должность министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности. С сентября 2010 года по май 2015 года он руководил Лейбористской партией, которая в тот период находилась в оппозиции.

Примечательно, что пост главы МИД Великобритании в правительстве Гордона Брауна (2007–2010) занимал старший брат Эда Милибэнда – Дэвид Милибэнд.