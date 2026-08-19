Российский пропагандист и ярый противник Азербайджана Армен Гаспарян неожиданно раскритиковал антиазербайджанские заявления Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева.

В эфире «Соловьёв LIVE» он заявил, что российским блогерам и комментаторам общественно-политической тематики стоит задумываться о последствиях собственных слов и о том, как их заявления будут восприняты в Баку.

«Они, когда подобного рода заявления делали, понимали, что скорее раньше, чем поздно, это дойдет до Баку и будет потом опять международный скандал?» — задался вопросом Гаспарян.

Он также высмеял рассуждения о возможном «подчинении» Азербайджана российскому законодательству, задав их авторам вопрос, что именно они собираются делать дальше со своими подобными призывами.