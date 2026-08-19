Посол США в Турции Том Баррак заявил, что израильский авиаудар по военной авиабазе Абу-Духур в Сирии создал реальный риск стремительной эскалации и мог привести к прямому военному столкновению между Израилем и Турцией, а также с Сирией.

По словам американского дипломата, турецкие военные могли поднять в воздух истребители, если бы расценили удар как атаку Израиля на турецкие силы.

«События вчерашнего дня были серьезными и вызывающими обеспокоенность. Тем не менее мы испытываем облегчение от того, что никто не погиб и ситуация не переросла в эскалацию», — заявил Баррак.

Он подчеркнул, что произошедшее продемонстрировало высокие риски непреднамеренного столкновения между сторонами в условиях напряженной обстановки в Сирии.