Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали президента Федерации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа при попытке выехать из США. Об этом сообщил аргентинский телеканал TN.

Инцидент произошел после окончания чемпионата мира. Вместе с главой Аргентинской ассоциации футбола проверке подверглись и другие представители организации. У них изъяли мобильные телефоны и компьютеры, содержимое которых сейчас изучают сотрудники правоохранительных органов.

Согласно судебным документам, президент Тапиа, казначей Пабло Товигино и предприниматель Хавьер Фарони должны предстать перед судом Южного округа Флориды 30 июля.

Следствие изучает финансовую и коммерческую деятельность ассоциации, включая сделки по покупке дорогостоящей недвижимости в Южной Флориде.