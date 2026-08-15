Консорциум инвесторов, куда входит основатель Amazon Джефф Безос, купил миноритарную долю английского футбольного клуба «Ливерпуль».

Как сообщили на сайте клуба, американская компания Fenway Sports Group (FSG) заключила соглашение с компанией 1892 Holdings. Холдинг возглавляет британско-индийский бизнесмен Амит Бхатия, Безос — ведущий инвестор компании.

По данным источников Bloomberg, бизнесмены купили примерно 30% акций «Ливерпуля». The Guardian пишет, что сумма сделки составляет 2,23 миллиарда долларов. Предполагается, что со временем инвесторы планируют получить контроль над клубом.