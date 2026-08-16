Украинские Военно-морские силы в ночь на 16 августа нанесли удар по стартовым позициям и месту дислокации российского комплекса «Бастион» в Крыму, сообщает РБК-Украина.

По данным Генштаба, в ходе ночной атаки был поражен район сосредоточения ракетного подразделения российских войск в Резервном на территории временно оккупированного Крыма.

В ВМС уточнили, что удар пришелся по позициям российского БРК «Бастион».

«В результате удара противнику нанесены значительные потери в вооружении и живой силе. Окончательные потери врага уточняются», – отметили в ВМС.

В ведомстве подчеркнули, что «Бастион» относится к дефицитным и дорогостоящим видам вооружения. Российские войска применяют этот комплекс для нанесения ударов по южным и другим регионам Украины. В частности, с «Бастионов» запускают сверхзвуковые ракеты «Оникс» и гиперзвуковые «Циркон».

Помимо «Бастиона», украинские военные нанесли удар по железнодорожному мосту в районе Светлодолинского Запорожской области. Российские войска используют его для военной логистики и переброски личного состава.

Кроме того, под удар попали склады материально-технических средств и боеприпасов российских войск в Карловке Донецкой области.