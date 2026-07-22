В связи с еврокубковыми матчами футбольных клубов «Нефтчи» и «Карабах» Бакинский метрополитен два дня будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Сегодня усиленные меры будут приняты на станции «Халглар достлугу» близ стадиона «8-й километр», где пройдет матч «Нефтчи» — «Динамо» (Беларусь).

Завтра усиленный режим будет действовать на станциях «Гянджлик», «28 Мая» и «Нариман Нариманов» в связи с матчем «Карабах» — ЦСКА (Болгария), который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Резервные поезда будут находиться в готовности к выходу на линию. После завершения обоих матчей при необходимости график движения поездов на других станциях метро также будет скорректирован с учетом пассажиропотока и режима работы указанных станций.