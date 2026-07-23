Американские войска нанесли удары по иранским военным целям, включая морские объекты, хранилища ракет и беспилотников, пункты береговой разведки и средства ПВО, заявили в CENTCOM.

Axios пишет, что ВС США впервые после возобновления ударов по Ирану применили стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, что свидетельствует о существенной эскалации со стороны Вашингтона.

В результате ракетного удара США по пропускному пункту Шаламче на границе Ирана и Ирака погибли два человека, 11 получили ранения, сообщает агентство Mehr.

КСИР сообщил, что три танкера попытались пересечь заминированный участок Ормузского пролива. Один из них подорвался, начался сильный пожар — другие два отступили.

Силы Ирана заявили об атаке на американские базы в Кувейте. Армия эмирата сообщила об отражении атак беспилотников силами ПВО.