Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры в столице Филиппин Маниле.

Российско-американские переговоры продлились 35 минут.

Как сообщили в МИД России, одной из ключевых тем переговоров стала ситуация вокруг Украины. Лавров изложил российскую оценку положения на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости дальнейших поставок вооружений Украины, а также раскритиковал политику европейских стран, которые, по мнению Москвы, продолжают стремиться к нанесению России «стратегического поражения».

Глава российского внешнеполитического ведомства также подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта. По данным МИД РФ, Россия сохраняет приверженность предложениям, выдвинутым американской стороной на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, с которыми ранее согласился российский лидер.

Кроме украинской тематики, стороны обсудили региональные и международные вопросы, включая ситуацию в Персидском заливе.

Отдельное внимание было уделено вопросам нормализации условий работы дипломатических представительств России и США.

По итогам встречи стороны договорились продолжить контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках взаимодействия на площадках международных организаций.