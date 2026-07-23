«GL Group» и «Baker Hughes» подписали пятилетнее Соглашение об оказании услуг в рамках стратегического сотрудничества, направленное на укрепление стратегических отношений между компаниями и создание основы для дальнейшего взаимодействия.

Сотрудничество позволит компаниям изучать взаимовыгодные возможности, опираясь на опыт, возможности и технологические компетенции каждой из сторон. Ожидается, что оно будет способствовать повышению операционной эффективности GL Group, развитию ее технических компетенций, расширению доступа к передовым технологиям и долгосрочному росту компании в Азербайджане.

«Это соглашение является важным шагом в укреплении нашего партнерства с «Baker Hughes» и реализации долгосрочной стратегии роста «GL Group»», — заявил главный исполнительный директор и председатель Консультативного совета «GL Group» Асиф Зейналов. «Это партнерство предоставляет нам доступ к глобальным возможностям, передовым технологиям и операционному совершенству — ключевым составляющим, которые будут способствовать нашему дальнейшему росту и долгосрочному успеху», — сказал Асиф Зейналов.

«Baker Hughes по всему миру последовательно инвестирует в технологии, которые улучшают производственные показатели, повышают эффективность и снижают риски», — отметил Джим Сешнс, старший вице-президент Baker Hughes. «В рамках этого стратегического сотрудничества мы стремимся разрабатывать и внедрять инновационные технологические решения, которые позволят максимально повысить ценность энергетических активов GL Group, а также энергетического сектора региона в целом».

О «GL Group»

«GL Group» оперирует пятью нефтегазовыми месторождениями Азербайджана, включая месторождения «Кюрсанги» и «Гарабаглы» в Сальянском районе, «Бузовна-Маштага», «Гала» и «Зира» на Абшеронском полуострове. В портфель группы компаний входят операционные компании «Salyan Oil Limited» и «Taghiyev Operating Company», а также компания «GL Technical Services», предоставляющая технические услуги в нефтегазовой отрасли. В рамках своего первого международного проекта «GL Group» в 2024 году приобрела 25%-ю долю в канадской компании «Gazelle Energy Limited», владельце высокоперспективной газовой лицензии в бассейне Фракия в Турции. Подробная информация о «GL Group» и ее стратегических инициативах представлена на сайте www.gl.world.