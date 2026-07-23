США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Соединенные Штаты перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы, медицинский персонал и вооружения», — говорится в публикации.

Издание утверждает, что за прошедшую неделю Вашингтон перебросил в регион силы специальных операций и разместил эскадрильи истребителей на базах по всему Ближнему Востоку. По информации журналистов, это делается для того, чтобы предоставить президенту США Дональду Трампу более широкие возможности для силового ответа «на фоне рассмотрения вопроса о расширении конфликта с Ираном».