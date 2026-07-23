Минувшей ночью Украина атаковала нефтебазу в Ульяновской области РФ. В поселке Новоспасское Ульяновской области дроны поразили НПЗ «НС-Ойл» — по данным мониторинговых каналов, под ударом оказались нефтебаза и база сжиженного газа предприятия. Подробностей о масштабах повреждений пока нет.

Завод входит в состав холдинга «Проминвест» и занимается первичной переработкой углеводородов — производит газойл и дизельные фракции, бензиноподобные продукты и другие нефтепродукты, которые поставляет оптом на внутренний рынок России.

Параллельно ночью под массированной атакой оказался и сам Воронеж – в городе прогремела серия взрывов.

Также ночью дроны атаковали Воронеж, среди возможных целей снова Wildberries.