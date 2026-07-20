Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Испании Филиппа VI с победой сборной Испании на чемпионате мира по футболу.

«Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ с грандиозной победой национальной футбольной команды Испании на Кубке мира ФИФА 2026 и завоеванием ею титула чемпиона мира во второй раз.

Передаю самые искренние поздравления испанским футболистам, которые, продемонстрировав на матчах чемпионата мира по футболу высокое мастерство, большое упорство и несгибаемую волю, подарили своим болельщикам незабываемые мгновения и безграничную радость, желаю им новых успехов», — говорится в поздравлении.