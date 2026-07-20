Два сотрудника посольства Франции были задержаны спецслужбами Ирана и спустя несколько часов освобождены, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Их (дипломатов – ред.) без оснований удерживали в течение нескольких часов, допрашивали, а одного из них подвергли грубому обращению. В итоге им удалось вернуться в посольство, где они сейчас находятся в безопасности», – написал глава МИД в соцсети X.

Барро добавил, что в ближайшие часы сотрудники посольства должны вернуться во Францию. Он назвал произошедшее «актом запугивания» и «нарушением дипломатического иммунитета».

Министр отметил, что задержанные дипломаты занимались в Иране реализацией французских программ по поддержке гражданского общества.