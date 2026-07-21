Около 100 американских военнослужащих получили ранения в июле в результате ударов Ирана по объектам базирования США на Ближнем Востоке, сообщает CBS News, данные которой подтвердили в Пентагоне.

«Почти 100 военнослужащих США получили ранения в результате иранских атак на ряд баз на Ближнем Востоке в этом месяце», – сообщил телеканал со ссылкой на американских должностных лиц. По их данным, «большинство (раненых) уже вернулось в строй».

Помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл подтвердил достоверность информации CBS News.

«Почти 100 военнослужащих были сочтены получившими ранения той или иной степени тяжести с 7 июля 2026 года. Тем не менее 96% (из них уже) вернулись к дальнейшей службе», – заявил Парнелл. Он уточнил, что в большинстве случаев речь шла о легких сотрясениях мозга.