Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил личный антирекорд по голевым моментам на чемпионатах мира, сообщает Opta.

Месси по ходу финального матча ЧМ-2026 впервые на мировом первенстве не создал ни единого голевого момента для одного из своих партнеров по команде, выйдя в стартовом составе.

Сборная Аргентины в финале ЧМ-2026 проиграла в дополнительное время Испании (0:1) и не смогла защитить титул чемпиона мира. В этом матче Месси не смог отличиться результативными действиями.

Несмотря на неудачу в финальном матче, аргентинец побил на турнире ряд различных рекордов.

39-летний Месси забил на турнире восемь голов и отдал четыре результативные передачи. В гонке бомбардиров он уступил французу Килиану Мбаппе, на счету которого десять мячей и четыре передачи.

Всего Месси провел за сборную Аргентины 207 игр и забил 125 мячей.