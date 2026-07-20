Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр признал ошибкой свое предложение гроссмейстеру Юдит Полгар занять пост президента страны вместо отстраненного от должности Тамаша Шуйока и заявил, что сожалеет об отказе, взяв на себя ответственность за сложившуюся ситуацию.

Премьер выразил сожаление, если допущенные им ошибки в общении, вызванные «энтузиазмом, радостью и абсолютным доверием», повлияли на сложившуюся ситуацию и принятое решение. Он подчеркнул, что ответственность за эти ошибки лежит исключительно на нем, и поблагодарил Полгар «за все, что она сделала для венгерской нации».

Ранее Мадьяр заявлял, что намерен поддержать избрание Полгар на пост президента Венгрии вместо покинувшего эту должность Тамаша Шуйока. По его словам, кандидатуру гроссмейстера выдвинула группа представителей венгерской науки, культуры и спорта, а также поддержала парламентская фракция партии «Тиса». Однако, как следует из заявления самой Полгар, это предложение ее не заинтересовало.