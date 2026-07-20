В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьих квалификационных раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА, по итогам которой азербайджанские клубы узнали своих возможных соперников.

Чемпион Азербайджана «Сабах», в случае победы над финским КуПС во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, встретится с победителем противостояния «Орхус» (Дания) — «Лех» (Польша). Первый матч команда проведет 4 или 5 августа на выезде, ответный — 11 августа дома.

Если же «Сабах» завершит выступление в Лиге чемпионов, то продолжит борьбу в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, где сыграет с проигравшим в паре «Левски» (Болгария) — «Университатя» (Крайова, Румыния). Первая встреча пройдет в Азербайджане.

«Карабах», в случае успешного прохождения болгарского ЦСКА во втором квалификационном раунде Лиги Европы, в следующей стадии встретится с победителем пары «Шериф» (Молдова) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). Первый матч агдамцы сыграют 6 августа на выезде, ответный — 13 августа дома.

Если же «Карабах» уступит ЦСКА, команда продолжит выступление в Лиге конференций, где ее соперником станет проигравший пары «Динамо» (Киев, Украина) — ПАОК (Греция). Первый матч также пройдет в гостях.

В Лиге конференций «Нефтчи», в случае победы над минским «Динамо», сыграет с победителем матча «Железничар» (Босния и Герцеговина) — «Брага» (Португалия). Первый матч бакинцы проведут на выезде.

«Зиря», если пройдет эстонский «Пайде», встретится с победителем пары «Санта-Колома» (Андорра) — «Рапид» (Австрия). Первая игра для азербайджанского клуба состоится дома.

Матчи третьих квалификационных раундов Лиги Европы и Лиги конференций запланированы на 6 и 13 августа, а встречи Лиги чемпионов — на 4/5 и 11 августа.