Временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа был вызван в понедельник в Министерство иностранных дел России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Вызов дипломата связан «с предъявленными ранее итальянской стороной ничем не обоснованными требованиями к военно-морскому и военно-воздушному атташе и помощнику военно-морского атташе посольства Российской Федерации покинуть территорию Италии», говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Исходя из принципа взаимности, министерство иностранных дел Российской Федерации объявило persona non grata помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу и атташе посольства Италии в России Давиде Д’Априле. Указанным сотрудникам, а также членам их семей надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение трех суток», – отмечается в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что любые враждебные и провокационные действия в отношении российских дипломатов не останутся без надлежащего ответа.

Ранее в июле глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что два сотрудника российского посольства в Италии были высланы из страны по решению правительства. По словам Таяни, прокуратура Рима по итогам расследования пришла к выводу об их причастности к ведению разведывательной деятельности.