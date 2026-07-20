Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Турция сыграла активную роль в предотвращении проникновения вооруженных курдских группировок с территории северного Ирака в Иран в период 40-дневной войны, а также помешала реализации планов по расчленению страны.

Арагчи сообщил, что на четвертый день войны президент США Дональд Трамп связался с лидерами вооруженных курдских группировок на севере Ирака, выступающих против Тегерана, и поддержал их наземное вторжение в страну. После того как ему стало известно об этом, глава иранского внешнеполитического ведомства связался с властями Иракского Курдистана, премьер-министром Ирака и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передав им обеспокоенность Тегерана.

По словам Арагчи, правительство Турции сыграло важную роль в предотвращении этого сценария. Анкара не только провела консультации с США, но и заняла жесткую позицию против осуществления данного плана.