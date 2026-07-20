ФИФА расследует поведение игроков сборной Аргентины после финального матча чемпионата мира с командой Испании, завершившегося победой испанцев со счетом 1:0 в дополнительное время, сообщает Sky Sports.

После окончания встречи аргентинский футболист Леандро Паредес вступил в конфликт с игроками сборной Испании: сначала он схватил за горло защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави. После произошедшего Паредеса попытались успокоить партнеры по национальной команде.

Кроме того, защитник сборной Аргентины Науэль Молина попытался сбить с ног испанского футболиста Родри, когда тот праздновал победу. Один из тренеров аргентинской команды Роберто Айяла также попытался ударить кулаком в лицо игрока сборной Испании Дани Ольмо.

Во время церемонии награждения аргентинские футболисты не стали поворачиваться в сторону победителей. Вместо этого они подошли к трибуне со своими болельщиками и поблагодарили их за поддержку.

Испанская команда, в свою очередь, организовала приветственный коридор для соперников по финалу, когда аргентинцы выходили на подиум за серебряными медалями.