Корпус стражей исламской революции (КСИР) поблагодарил жителей Иордании за «искреннее сотрудничество и точную информацию», благодаря которой удалось уничтожить 20 ангаров с американскими военными, говорится в заявлении КСИР, опубликованном иранским агентством IRNA.

Иранские военные утверждают, что 20 ангаров в районе Аль-Азрак были поражены благодаря «точной информации». По версии КСИР, в этих объектах находились американские военнослужащие, при этом «десятки» военных США были убиты.

В заявлении также говорится, что в ходе операции баллистическими ракетами были атакованы военно-транспортные самолеты C-17 и самолеты управления P-8 армии США в аэропорту Акабы. Как утверждает КСИР, им был нанесен значительный ущерб.

Ранее МИД Иордании вызвал временного поверенного в делах Ирана в Аммане и выразил ему протест в связи с продолжающимися ракетными ударами по территории королевства.