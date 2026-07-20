Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера.

«Рад был поговорить с Энди Бернемом и поздравить его со вступлением в должность премьер-министра Великобритании. Очень ценю, что поддержка Украины и наших людей и дальше будет крепкой», – отметил Зеленский.

Глава государства выразил благодарность британскому премьеру за слова поддержки в адрес украинцев, а также за соболезнования семьям и близким погибших в результате недавних российских атак. «Украина и Британия смогли построить самое сильное партнерство в истории отношений между нашими государствами, и мы обязательно продолжим работать над тем, чтобы оно только расширялось», – подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил, что договорился с Бернемом о продолжении сотрудничества, в том числе в рамках работы Антибалистической коалиции, во время встречи, которая состоится «уже в ближайшее время».

Ранее сообщалось, что после официального вступления в должность Бернем планировал провести телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом.