По меньшей мере 20 человек погибли в результате внезапных наводнений, произошедших в понедельник на северо-востоке Афганистана, сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

По последним данным, в результате стихии еще 80 человек получили травмы, а более 100 жителей считаются пропавшими без вести. Власти не исключают, что число погибших может увеличиться.

Согласно информации Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, наиболее серьезный ущерб населению и объектам инфраструктуры нанесен в городе Парун – административном центре провинции Нуристан. В удаленном регионе на границе Афганистана и Пакистана продолжаются поисково-спасательные работы.

Агентство отмечает, что Афганистан относится к числу стран, наиболее подверженных последствиям изменения климата: из-за этого одни районы страны чаще сталкиваются с засухами, тогда как другие – с сильными осадками.